الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشديد إجراءات فحص طلبات اللجوء بعد جريمة مقتل طفلة بالنمسا

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية

قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية النمساوية اليوم تشديد إجراءات فحص طلبات اللجوء بهدف منع العناصر الخطرة من الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني وذلك في أعقاب حادث إجرامي تسبب في ردود فعل عنيفة في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد حيث تورط 4 من طالبي اللجوء الأفغان في قتل طفلة نمساوية بعد اغتصابها.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الاثنين - إنه يتم فحص كل إجراء من إجراءات اللجوء في إطار إجراء تحقيق فردي شامل أمام المكتب، مشيرة إلى أن الهدف من إجراءات اللجوء المشددة هو توضيح ما إذا كانت متطلبات الحماية الدولية مستوفاة أم لا على الشخص مقدم الطلب كما يتم فحص الاعتراضات وفقًا لجميع القوانين الدولية والأوروبية وكذلك المتطلبات الوطنية.

وأضافت أنه من حيث المبدأ يحق لطالب اللجوء الإقامة في الأراضي النمساوية طوال مدة إجراءات اللجوء حتى يتم الانتهاء منها وفي حالة.

وارتكاب جريمة جنائية يمكن إلغاء حق الإقامة، مشيرة إلى أن الترحيل في حالة جريمة اغتصاب الطفلة سيتم بعد صدور الحكم القضائي النهائي .


وذكرت أنه نظرًا لكون القضية محور اهتمام سياسي ومجتمعي وإعلامي واسع وتشغل بالفعل اهتمامات الرأي العام وتعد مصدر قلق له سيكون الانتهاء من الإجراءات سريعًا قدر الإمكان وفي موعد لا يتجاوز 3 أشهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

إحالة 8 أجانب ومصريين إلى المفتى فى قضية «الهيروين الكبرى»

الحكومة تنفى تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة: «شائعة»

عبر «الفيديو كونفرانس».. رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق