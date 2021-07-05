الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في معرض الكتاب..

«تفكيك الوهم» أحدث إصدارات المفكر نبيل عبد الفتاح

المفكر نبيل عبد الفتاح
المفكر نبيل عبد الفتاح

 تحت عنوان «تفكيك الوهم .. مصر والبحث عن معنى في عالم متحول».. أصدر الباحث الكبير نبيل عبد الفتاح كتابه الأخير عن هيئة قصور الثقافة والذي حمل رقم ٢٢في سلسلة إصدارات الهوية المصرية.

الكتاب يحتوي على مجموعة من المقالات والأبحاث المهمة التي كتبها نبيل عبد الفتاح حول الهوية المصرية ،وأزمة اللغة، وعلاقتها بالثقافة، وكذلك مجموعة من الأبحاث المهمة عن العنف السياسي الديني ومنها بحث عن التجربة الأفغانية وتطور الحركة الإسلامية الراديكالية في مصر، وفصل بعنوان أشباح النصر ..أزمة الإخوان المسلمين، وبحث آخر بعنوان الوجود والحدود ..الجماعات الإسلامية المصرية والتسوية السياسية والتطبيع.

يذكر أن نبيل عبد الفتاح حاصل على الماجستير من جامعة السوربون في فرنسا حول صراع الحضارات وأنه يشغل حاليا منصب مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وصدر له من قبل كتب المصحف والسيف وسياسات الأديان والنص والرصاص وتجديد الفكر الديني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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