تحريات لكشف ملابسات ارتداء عاطل ملابس نسائية في الصف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاتنين، لأقوال عدد من الأشخاص، تمكنوا من ضبط عاطل يرتدي نقاب وملابس نسائية، خلال سيره في أحد الشوارع في الصف، وذكروا أنهم اشتبهوا في المتهم خلال سيره في الشارع، خاصة أن جسده وطريقة سيره تثير الشك حول كونه أنثى، فتم تتبعه حتى تم ضبطه بمدخل عقار، وتبين أنه رجل يتخفى في النقاب.

واعترف المتهم بارتدائه النقاب، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والدافع وراء ارتدائه ملابس نسائية.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد ضبط رجل يرتدي ملابس نسائية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عددا من المواطنين تحفظوا على عاطل يرتدي نقاب خلال سيره في الشارع، فتم اقتياده لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.