وزير الخارجية الألماني: وضع كورونا في إسبانيا لا يدعو للقلق

لا يعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الوقت الحالي أن وضع كورونا في إسبانيا يدعو للقلق، على الرغم من تزايد عدد الإصابات.



وقال ماس اليوم الإثنين خلال زيارة للعاصمة مدريد: "لا توجد مؤشرات على تطورات تؤدي إلى الخوف من أننا سنضطر إلى اتخاذ قرارات مرة أخرى في المستقبل المنظور تؤدي لعدم تمكن السائحين الألمان بعد الآن من قضاء عطلة في اسبانيا".



وفي الوقت نفسه، أكد ماس أنه لا يزال يتعين الحذر، لكنه لا يفترض حاليا أن إعادة العمل بإلزام الحجر الصحي للسائحين العائدين من إسبانيا بات وشيكا.



وقال ماس، بعد محادثة مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا: "الأرقام ترتفع مرة أخرى، لكن ليس على نحو مثير للقلق حتى الآن"، مضيفا أن متغير "دلتا" من فيروس كورونا لم ينتشر بعد في إسبانيا كما هو الحال في البرتغال المجاورة أو في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية، أوضحت أنها مستعدة في أي وقت لاتخاذ إجراءات ضد كورونا مرة أخرى، وقال: "عندما أنظر إلى ما كنا عليه قبل بضعة أسابيع نجد أننا ما زلنا في تطور إيجابي تماما. سنفعل كل شيء - وكذلك المسؤولين هنا - لضمان بقاء الحال على هذا النحو".

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 977 ألف حالة.



ترتيب الدول في إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.