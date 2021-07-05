السعودية: تسجيل 1.247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1.247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 494 ألفًا و032 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 1.429 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 474 ألفًا و368 حالة.

وسجَّلت السعودية 15 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.891 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 11.773 حالة، من بينها 1.350 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 18.494.437 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام

وبدأت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد، سريان قرار منع سفر المواطنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، في إطار حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19»، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، السبت، أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يلي:

- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا.

- كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

- يُستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.