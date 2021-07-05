الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب سقط من «السابع» في المطرية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة بالمطرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تفاصيل البلاغ

و تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، بلاغا بسقوط شاب من الطابق السابع بدائرة القسم، وبالانتقال، و تبين العثور على جثة شاب يدعى «ف. م. أ»، في العقد الرابع من العمر، وسط بركة من الدماء، أسفل العقار محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

كما تبين إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح؛ لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وأمرت نيابة المطرية، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه، عقب سقوطه من الطابق السابع في المطرية، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقية، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنها لذكر يبلغ من العمر 40 عاما، وتوفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسد.

شاب مصرع سقوط الطابق السابع المطرية السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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