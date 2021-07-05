«أحمد رمضان» تريند على «تويتر».. سر تظاهرة الحب لـ«طالب صيدلة الزقازيق»

تصدّر اسم «أحمد رمضان» الطالب في كلية الصيدلة في جامعة الزقازيق، قائمة «الأكثر رواجاً» على موقع «تويتر»؛ وذلك بعد أن نظّم طلاب الدفعة الخامسة بالكلية ممراً شرفياً للطالب.

وأظهرت التغريدات أن «رمضان» يساعد زملائه طوال الوقت من دون أي مقابل.

وكتب «أحمد مجدي»، طالب: «دفعة كاملة عملت ممر شرفي لطالب زميلهم شايف كم الحب ده لأن ده ما شاء الله عليه من الطلبة المتفوقة عمره ما تخلّى عن حد فينا بيساعدنا في حياتنا الدراسية وأي مشكلة تواجهنا بيعمل مجهود رهيب علشان يقف جنبنا وينجحنا.. يعمل ريكوردات.. مفهمتش هينزلك ويشرحلك ده اسمه أحمد رمضان».

وقالت طالبة أخرى في تغريدة: «أول يوم ليّا في الكليّة كنت تايهة أنا وصاحبتي ومش عارفين نروح فين.. دكتور رمضان قابلنا وعرفّنا على الكليّة وحقيقي الكليّة هتكسب شخص زي دا كمعيد والدفعات الجاية كلها ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته».

وكتب حساب طالبة تدعى «أسماء»: «يستاهل أكتر من كده والله ومفيش أي حاجة توفيه حقه حقيقي.. ‏ربنا يوفقه في حياته ويسهّل عليه كل صعب بحق ما سهّل علينا ووقف جنبنا وساعدنا وكان بيتفنن إزاي يوصلنا المعلومة ويبسّط الدنيا علينا.. ‏رمضان نموذج مستحيل يتكرر ومستحيل حد يتحمل الضغط اللي كان فيه بسببنا».

وقالت «أسماء مصطفى»: «أحمد رمضان معروف في الجامعة بمساعدته للجميع وخبر إنه يصبح معيد كان فرحة للجميع ويستحقها لأنه يقدم المساعدة دون مقابل ويقدمها بحب».

وصمم الطلاب لافتة ضخمة كتبوا عليها «سلاماً وحباً لمن يعطون المعروف دون انتظار شكر وكانوا في الشدة عوناً وفي الرخاء رفاقاً أجمل عبارات الشكر والثناء لن توفيك حقك فكنت لنا نعم الزميل والأخ والصديق».

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الطاب أحمد رمضان

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