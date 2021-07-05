الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتعهد بمواصلة دعم تنزانيا لتحقيق الأهداف التنموية والتصدي لكورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

تعهد صندوق النقد الدولي (IMF) بمواصلة العمل مع الخبراء التنزانيين لتمكين البلاد من تأمين أموال التخفيف من تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على مختلف قطاعات الإنتاج، فضلا عن العمل على تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.


جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الصندوق - في رسالة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قام بتسليمها مدير صندوق النقد الدولي لإفريقيا ، أبيي إيمرو سيلاسي، إلى رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، خلال اللقاء الذي جمعهما بالقصر الرئاسي في دودوما.

وأكد سيلاسي في البيان أن: "صندوق النقد الدولي مستعد للعمل عن كثب مع الخبراء التنزانيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأموال التي ستساعد في التخفيف من آثار كوفيد-19".

وأفاد البيان بأن الرئيسة التنزانية أخبرت مبعوث صندوق النقد الدولي بأنها قامت بتشكيل فريق من الخبراء يتولى مهمة التقييم المهني لجائحة /كوفيد-19/ مع إمكانية تعاون الفريق مع وزارة المالية والتخطيط من أجل إعداد طلب بشأن تأسيس صندوق التعافي من كورونا، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل المقدم من قبل صندوق النقد الدولي لتنزانيا من أجل تحقيق الأهداف المتضمنة في خطة التنمية الوطنية الثالثة.

وأشارت سامية سولوهو حسن، إلى أن بلادها حصلت على مبلغ بقيمة 470 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.08 تريليون دولار شلن تنزاني لمكافحة /كوفيد -19/، موضحة أنه سيتم تقسم المبلغ على جزئين لحماية ودعم القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء.

وحثت جميع التنزانيين على اللجوء إلى جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ، لا سيما تلك التي أوصى بها الخبراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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