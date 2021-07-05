رئيس أذربيجان يضع حجر الأساس لمنطقة «آلات» الاقتصادية الحرة

وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بوضع حجر الأساس لمنطقة 'آلات' الاقتصادية الحرة في الأول من يوليو الجاري في حفل أقيم بهذه المناسبة.



وقدم وآله علي أصغروف- رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة لمنطقة 'آلات' الاقتصادية الحرة شرحا لرئيس الجمهورية تضمن معلومات حول الأعمال المنفذة، وتبلغ منطقة 'الات' الاقتصادية الحرة 850 هيكتار، وقد استكمل التصميم في 60 هيكتارا من المساحة العامة للمنطقة الإقتصادية، وانطلقت اعمال الانشاء والبناء مع اتخاذ خطوات ضرورية ترمي الى إنشاء جميع البنى التحتية.

وأدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحفي لقناة أذربيجان، مؤكدا إن كلامنا لا يختلف مع عملنا أبدا، أي ما نقوله نفعله. نحن من الوافين بالوعود وقد ظهر ذلك في الحياة اليومية مرارا.

وأضاف الرئيس علييف في حديثه لقناة أذربيجان؛ إنه قد تم تمهيد ظروف جذابة جدا للمستثمرين، ويكفي بالنظر فقط الى مشاريع النفط والغاز أن نجد أن العقود الموقع عليها الى اليوم منذ عام 1994م لم تتغير، رغم أن كثيرا من المناطق الحرة تحاول تبديل الشروط بما يجعلها تستفيد اكثر بعد الانتقال الى مرحلة معينة، ولكننا لم نفعل ذلك أبدا، لأننا اذا فعلنا ذلك فقدنا المستثمرين.

وأشار الرئيس علييف إلى أن كل هذه العوامل والنصر الباهر المحرز في حرب قراباغ الثانية ومعالجة نزاع قره باغ قد أنشأت أوضاعًا جديدة، مضيفا أنني أحسب أن الاستقرار المستمر والسلام أمر واضح كالبدر أمام المستثمرين أيضا، ووجود كل هذه العوامل وثقتنا في مستقبلنا سيجلب المستثمرين الاجانب الى هذه المنطقة، وأنا متأكد من ذلك.

وأشار الرئيس إلهام علييف إن الشركات الاجنبية تحاول العمل كمقاول اكثر في أذربيجان، أي تريد كسب المزيد من المال، ولا نعترض على ذلك، لأننا نجلب الان مقاولين أجانب حتى إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، ولكننا نريد أن ينشط المستثمرون الأجانب في أذربيجان، إن رأس المال العام قد لعب دوره، مضيفا أننا قد أنجزنا جميع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية. وتطلق حاليا اعمال البناء والاعمار الكبيرة في الأراضي المحررة، ويؤدي ذلك بدوره إلى إنعاش اقتصادي كبير، ولكن ينبغي لنا أن نفهم أن بلادنا لا تستطيع تطورا نحن نريده بدون استثمارات اجنبية مباشرة. لذلك تعمل اللجان الحكومية مع البلدان الاخرى لجلب الاموال من الخارج الى أذربيجان قبل كل شيء. وأحسب أن هذه المنطقة من شأنها أن تصبح جذابة أمام مستثمرين محتملين.



وأكد الرئيس أنه على يقين من أن الصورة الحالية هنا سوف تتبدل وتعكس مظاهر الحياة بعد مضي سنة واحدة موضحا أن جميع مبادراتنا وخططنا قد وجدت تعبيرها في الحياة الحقيقية إلى اليوم، ولم تكن هناك مبادرة لم تتحقق، وأصعب المشاريع المحلية والدولية العابرة للقوميات التي حققناها في اكثر الاوضاع الجيوسياسية صعبا قد تمت بنجاح. لذلك فإنني متأكد من أن إنشاء هذه المنطقة يأتي كخطوة تالية لنجاحنا.

وأضاف الرئيس إلهام علييف:إن فكرة منطقة 'الات' الاقتصادية الحرة يعد اكبر مشروع أذربيجاني في القطاع غير النفطي، وكانت الفكرة مطروحة للنقاش منذ فترة طويلة، وتمت دراسة عميقة للتجربة الدولية بشأن هذا المشروع، وأصبح من المعلوم أن هذا المشروع جذاب، من حيث نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة إلى البلد وفتح فرص عمل جديدة.

كما أن المهمة الأساسية المنوطة أمام الدولة بعد ذلك هي جلب مستثمرين اجانب الى منطقة 'آلات' الاقتصادية الحرة، واكد رئيس الدولة إلهام علييف أن رأس المال العام قد لعب دوره ونفذ أهم مشاريع البنية التحتية، كما سيلعب استكمال مشروع المنطقة الاقتصادية بنجاح دورا هاما في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الحياة في البلد.

والجدير بالذكر، أنه تم إنشاء منطقة "آلات" الاقتصادية الحرة وهي مركز تجاري ولوجستي يقع في مستوطنة "آلات" على ساحل بحر قزوين بموجب المرسوم الذي وقعه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في 22 مايو من العام الماضي. وتقع علي بعد 65 كم جنوب باكو. وتعد أكبر ميناء على بحر قزوين.

