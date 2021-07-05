لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 4 أشخاص لتعذيبهم «الطفلة أمنية»

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، محاكمة 4 أشخاص متهمين بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، إذ قاموا باحتجازها والتعدي عليها بدنيا أثناء عملها خادمة لهم، وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، من «إبراهيم.ف.ع»، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه «كمال الدين.م.خ»، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيب ابنته «أمنية»، 9 سنوات.

وبسؤال والد الطفلة، قال إنه فوجئ بالمتهم يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديد، وترك له طفلته وغادر سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم، بينما تمكنت زوجته مغربية الجنسية من الهرب، وبمواجهته بأقوال والد الطفلة له، أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وألقت مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، القبض على ضابط الشرطة المفصول لاتهامه بتعذيب الطفلة التي كانت تعمل في منزله مع زوجته المغربية، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات في الوجة