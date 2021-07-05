الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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استشاري تجميل يوضح 4 أنواع جراحات حديثة لشد البطن

عمليات شد البطن
عمليات شد البطن

تهدف عملية شد البطن الجراحية إلى إعادة شكل البطن لوضعها الطبيعي مع شدها، من خلال عملية شفط الدهون الزائدة والترهلات والزوائد الجلدية واستعادة شكل عضلات البطن للحصول على بطن مشدود.

أنواع جراحات شد البطن

وأكد الدكتور هيثم النجار استشارى جراحة التجميل وعضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن هناك 4 أنواع لعملية شد البطن، وهي (شد البطن المصغر، وشد البطن الكامل، وشد البطن الممتد، وشد البطن الحزامي)، مشيرا إلى أنها عملية جراحية تجميلية تستهدف تحقيق مظهر أفضل للبطن المترهلة، وهي عملية جراحية كبرى، تستغرق مدة ما بين ساعة إلى 5 ساعات حسب حالة جدار البطن لدى المريض والعوامل التي تسببت بترهل وعدم تناسق شكل البطن.

الاختلاف بين عمليات شد البطن

وأوضح استشاري جراحة التجميل، أن الحالات ليست واحدة لذلك فإن كل حالة قد يناسبها نوع من الأربعة السابقة، ويكون هناك اختلافا فى الوقت الذى تستغرقه العملية والسعر وكمية الجلد المُزال، ونستهدف الحصول على أفضل صورة ممكنة. 

النوع الأول من عمليات شد البطن 

وأشار هيثم النجار، إلى أن النوع الأول لا يوجد بها دهون فى الخواصر، فيناسبها عمل شد بطن مصغر، عن طريق فتح جرح صغير أكبر من القيصرية بـ 2 سم يمين ويسار.

النوع الثاني من عمليات شد البطن 

بينما النوع الثاني، وهو شد البطن الكامل، يكون الجرح من العظمى للعظمى، وتتم فيها إزالة الجلد الزائد، وتشديد العضلات، كما يمكن إجراء شفط الدهون حول محيط البطن، وتتميز هذه الجراحة في إزالة الجلد الزائد في المنطقة التي تعلو السرة والمنطقة التي تحتها وصولاً إلى منطقة العانة، وهو الجلد الزائد الذي تكوّن بسبب الحمل أو السمنة.

النوع الثالث من عمليات شد البطن 

أضاف هيثم النجار، أن النوع الثالث وهو شد البطن الممتد، وتكون الخواصر لا يوجد بها دهون كثيرة لكن ترهل الجلد يكون كبيرًا ويكون مغطى معظم الفخذين، ويحتاج الجرح أن يصل إلى الظهر كي يكون شد البطن تحت الخواصر ويكون الجسم فى صورة مضبوطة. 

النوع الرابع من عمليات شد البطن 

أضاف أن النوع الأخير ما يعرف بالشد العظمي، وهذا من أصعب المراحل لأن السمنة تكون بنسبة كبيرة داخل البطن والخواصر والظهر، والتعامل معها أسفل البطن أى تحت الخواصر ويتم إزالة الزيادة سواء فى البطن أو الجناب والظهر.

شد البطن شفط الدهون الزائدة عضلات البطن عملية شفط الدهون جراحات شد البطن

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