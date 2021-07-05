الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طبيب: العامل النفسي من أهم أسباب فشل الحقن المجهري

الحقن المجهري
الحقن المجهري

تعرف عملية الحقن المجهري بأنها جمع البويضات من الزوجة والحيوانات المنوية من الزوج وتلقيحهم في مختبر الأجنة ولزيادة نسبة النجاح يتم حقن حيوان منوي واحد في كل بويضة باستخدام إبراً رفيعة في عملية تسمى بحقن الحيوانات المنوية داخل الهيولي (ICSI).

العامل النفسي لنجاح عمليات الحقن المجهري

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية، إن العامل النفسي من أهم عوامل فشل عمليات الحقن المجهري، مشيرا إلى أن بعض الأزواج يكونون محبطين ويحتاجون لعلاج نفسي بسبب مشكلة تأخر الإنجاب.

أسباب فشل التلقيح 

أكد «الملا» أن نجاح عملية الحقن المجهري يحتاج إلى شروط، موضحا أن فشل الحقن بعد زرع الأجنة يكون بسبب وجود مشكلة في الباطنة الرحمية للزوجة، وذلك يكون نتيجة الالتصاقات أو وجود لحميات صغيرة، ولذلك يقوم الطبيب المختص بعمل منظار رحمي حيث يتم تصوير هذه الأشياء، ثم يتم تشخيص الحالة ثم وضع خطة العلاج. 

دواء لزيادة سيولة الدم 

وأوضح أنه فى بعض الحالات يكون الدم الواصل ليس كاف أو تدفق الدم داخل البطانة الرحمية ليس كافيا، لذلك يعطي طبيب الحقن المجهري السيدة دواء يعمل على تزويد سيولة الدم أو حقن تحت الجلد لتزويد سيولة الدم، ومن المحتمل وجود مشاكل داخل الرحم. 

طريقة نجاح التلقيح 

وبيّن الدكتور أحمد عاصم الملا، أن الطبيب يقوم بتلقيح البويضات والحيوانات المنوية وزرعها داخل الرحم بسبب الفشل المتكرر لأن القنوات في بعض الأوقات يكون داخلها مياه أو صديد أو ارتشاح فى القنوات؛ مضيفا: "لو تم ترك الرشح موجودًا وقمنا بزرع الأجنة داخل جذر الرحم سيفشل الحقن المجهري كما مرت حالات بعد التشخيص بالصبغة يمكن أن يحدث شك بأن المريضة تكون لديها ارتشاح فيتم التأكد والعلاج  بالمنظار فنقوم بإدخال المنظار لفصل القناة عن الرحم لمنع نزول المياه والصديد داخل الرحم بالمنظار وبالتالى فى تلك الحالات يتم الفصل بالمنظار ونقوم بزرع الأجنة بصورة جيدة ولذلك سيتم نجاح الحقن المجهري بنسبة كبيرة".

الحقن المجهري البويضات الحيوانات المنوية التلقيح اختبار الأجنة

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وائل لطفي

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