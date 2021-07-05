بسبب العنف.. كوريا الجنوبية تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان

جددت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، دعوة مواطنيها المتواجدين في أفغانستان إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية- وفقا لوكالة "يونهاب"- إن عددا ضئيلا جدا من الكوريين ما زالوا متواجدين في أفغانستان لأسباب شخصية، على الرغم من دعوات الحكومة المتكررة لمغادرتها.

وجاء ذلك وسط تصاعد مستوى العنف في أفغانستان منذ مايو الماضي، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بأمر من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أبريل الماضي.

وتحظر كوريا الجنوبية السفر إلى أفغانستان حاليًّا إلى جانب خمس دول أجنبية أخرى، ويُعاقب على انتهاك حظر السفر بالسجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو غرامة لا تتجاوز 3 ملايين وون بموجب قانون جوازات السفر الكوري الجنوبي.

وفي سياق متصل، حذر مدير جهاز الاستخبارات البريطاني السابق "إم آي 6" أليكس يونجر من أن المملكة المتحدة ستواجه تهديدًا أكبر من الجماعات الإرهابية إذا أهمل الحلفاء أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وقال يونجر- في تصريحات صحفية، أوردتها صحيفة "التايمز" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- إن القوات الغربية وضعت تنظيمي داعش والقاعدة في موقف ضعيف خلال سنوات من العمليات في المنطقة، لكنه حذر من أن الجماعات الإرهابية لديها القدرة على التجدد وإعادة حشد قواتها.

وأضاف أنه سيكون من "الخطأ الفادح" أن يدير الحلفاء ظهورهم لأفغانستان لأن نمو الجماعات الإرهابية في المنطقة سيؤدي إلى "تهديد أكبر" في المملكة المتحدة، معربا عن قلقه البالغ حيال أن تستغل روسيا الأزمة في أفغانستان لإلحاق الضرر بالمملكة المتحدة وحلفائها، على حد قوله.

وكان قد اتهم أعضاء مجلس النواب الأفغاني، الولايات المتحدة بتوسيع وتمديد الصراع المشتعل في أفغانستان.

وأضاف النواب، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الولايات المتحدة بموقفها الحالي في أفغانستان تسعى جاهدة لتمديد الحرب في آسيا الوسطى.

من ناحية أخرى، طلب ممثلو الشعب في مجلس النواب من المواطنين دعم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ضد طالبان.