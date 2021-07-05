«تعليم المنوفية» يعلن جدول الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن مواعيد عقد اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية عن العام الدراسي 2020-2021.



وقال أحمد سويد، مدير المديرية، أن الامتحانات العملية لمدارس التربية الرياضية بمنوف وشبين الكوم تؤدى عن طريق المدرسة ولمدة أسبوع على أن يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم 7 الصادر في 14/ 3/ 2021 بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع.

- مواعيد الامتحانات التحريرية للشهادة الإعدادية العامة والمهنية



وأكد "سويد" أن الامتحانات التحريرية للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، تبدأ يوم السبت الموافق 14/8/2021 وتستمر حتى الخميس الموافق 19/8/2021 باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا مضيفا أن امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني سيعقد بمعرفة المدرسة تحت مسئولية الإدارة التعليمية .

َعلي صعيد آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة عن العام الدراسي 2020/2021 .



- تجهيز 126 لجنة امتحانية للثانوية العامة على مستوى محافظة المنوفية

وقال مدير المديرية أنه تم تجهيز 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال ما يقرب من 33,223 طالب وطالبة وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبة و طالبة ، تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابة بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "سويد" أنه تم تجهيز وفرش 22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة السادة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للسادة المنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية .



وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم جميع ارقام جلوس الطلاب إلكترونيا، كما يتم تطهير كافة اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين السادة مديري عموم الإدارات و السادة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

- توفير العصى الإلكترونية علاوة على الكواشف الحرارية بجميع اللجان



وعلى صعيد آخر تم توفير العصى الإلكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات، لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميا كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات، حرصا على الطلاب والمشاركين في اعمال الامتحانات وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات .

IMG-20210704-WA0000

IMG-20210705-WA0046