ارتفاع إصابات كورونا في أرمينيا لـ 225 ألف و606

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 225 ألفًا و606 حالات.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 67 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 217 ألفًا و198 شخصا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و527 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 977 ألف حالة.



ترتيب الدول في إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.