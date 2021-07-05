النرويج تؤجل الانتقال للمرحلة الرابعة من رفع قيود «كورونا»

قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، في مؤتمر صحفي في أوسلو إن الحكومة قررت تأجيل المرحلة الرابعة في خطة إعادة الفتح ورفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بناء على

نصيحة من السلطات الصحية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لسولبرج القول إنه لا يمكن أن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية قبل نهاية يوليو أو بداية أغسطس .

وأشارت رئيسة الوزراء في البيان: إلى أن "هناك خطر يتمثل في أن يتسبب متغير دلتا في موجة رابعة من العدوى بين من لم يتلقوا اللقاح، أو بين أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو الفئات الأكثر ضعفا".

وقررت الحكومة تخفيف بعض القيود، مثل عدد المشاركين في الفعاليات في الأماكن المفتوحة مع استخدام شهادات التطعيم وقواعد للدخول.

وبعد المرحلة الرابعة، تنتقل الإستراتيجية من السيطرة إلى التأهب. وتخطط النرويج لتوفير التطعيم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما اعتبارا من الخريف بعد تطعيم السكان البالغين بشكل كامل.

إصابات كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و977 ألف حالة.



ترتيب الدول في إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.