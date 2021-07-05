الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرف عمليات وإجراءات وقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة في دمياط

امتحانات
امتحانات

تابعت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعدادات وتجهيزات، مديرية التربية والتعليم لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية ، والتي المقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية اعتبارا من يوم السبت 10 يوليو لتستمر حتى يوم 29 يوليو للشعبة العلمية و2 أغسطس 2021 للشعبة الأدبية.

من جهته قال عادل عثمان"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن محافظ دمياط وجهت بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما اطمأنت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان.

- تنسيق كامل لتأمين اللجان علي مستوى المحافظة

كما وجهت كافة الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين اللجان علي مستوى المحافظة، ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس.

وأضاف وكيل الوزارة’، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة وديوان المديرية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول وتذليل كافة العقبات، مشددا على جميع الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات وتوفير كل الإمكانيات المتاحة وكافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.

 

وأكد أنه وفق توجيهات محافظ دمياط،  اتخذت جميع لجان المحافظة كافة الاستعدادات وكامل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، مضيفا أنه وجه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سرية الامتحانات، والتشديد بعدم السماح للطلبة باصطحاب التليفون المحمول.

وكان "عثمان" قد تابع غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بديوان المديرية، مؤكدا سير الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بشأنها واستعدادها للتدخل السريع لحل أية عقبات تواجه الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

دمياط التربية والتعليم محافظة دمياط عادل عثمان منال عوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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