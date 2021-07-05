وفد برلماني يتفقد منطقة «أبومينا» الأثرية ببرج العرب في الإسكندرية

تفقد وفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب، بشأن تعرضها للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومتابعة توصياتها في الفصل التشريعي السابق والوقوف علي معدلات تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى، أن برنامج الزيارة يتضمن برنامج الزيارة كلمة “أبونا تداوي” ومساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وعرض تاريخي عن مدينة "أبومينا".

يذكر أن الوفد البرلماني يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية على مدار 4 أيام، بدأت فاعلياته أمس بحضور مئوية سيد درويش والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأوبرا المصرية.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبات نشوي الديب، أمل سلامة، منال هلال، مني عمر، فاطمة سليم،رانيا الجزايرلي.