الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيف صدمت ميجان ماركل العائلة المالكة؟.. لم تكن ساحرة كما بدت

ويليام وهاري وميجان
ويليام وهاري وميجان

أكدت بيني جونور كاتبة سيرة ملكية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل أزعجت أفراد العائلة المالكة منذ الأيام الأولى لانضمامها إليهم.

وقالت بيني جونور أن المطلعين على القصر أخبروها أن دوقة ساسكس "لم تكن ساحرة كما بدت، بل كانت مصدر ازعاج للقصر الملكي منذ الأيام الأولى لانضمامها إلى العائلة المالكة".
وتابعت "كنت أسمع قصصًا سيئة للغاية منذ وقت مبكر عن أن ميغان كانت تزعج الناس"، وتاتي تصريحاتها في في الفيلم الوثائقي الذي يعرض على قناة ITV بعنوان "هاري وويليام: ما الخطأ الذي حدث؟".
وأضافت "نهج الدوقة ليس فقط من كاليفورنيا بل متهور مثل المشاعير، والعائلة الملكية ليست من المشاهير، إنهم أعضاء عاملون في مؤسسة عامة".
وتابعت "العائلة شعرت بالفزع من مقابلة أوبرا وينفري هذه ليست تصريحات ينبغي الإدلاء بها امام الرأي العام" 
واستطردت قائلة "هذا الحديث يجب أن يحدث في خصوصية على أريكة طبيب نفساني."
وفي غضون ذلك ، اكد كاتب سيرة ملكية أخرى ، روبرت لاسي ، أن الأمير ويليام شعر أن ميجان ماركل لديها أجندة منذ مرحلة مبكرة في علاقتها بالأمير هاري.
وفي حديثه في نفس الفيلم الوثائقي ، قال مؤلف كتاب معركة الاخوة إن هذا الادعاء جاء من مصدر مقرب من وليام.
ويقول لاسي: "أخبرني شخص مقرب من ويليام أن ويليام شعر منذ مرحلة مبكرة بأن ميجان لديها أجندة".
وفي كتاب لاسي ، زعم أن الأمير ويليام غاضب من معاملة ميجان "القاسية" للموظفين ووصفها بـ "تلك المرأة الدموية".
وتوقع ان الخلاف بين الامراء لم ينتهي في القريب العاجل.
وقال لاسي إن الأمير وليام لن يكون أمامه خيار "سوى ابتلاع كبريائه" والوقوف بجانب زوجة اخيه ميجان في شرفة اليوبيل البلاتيني لجدته الملكة اليزابيث الثانية العام المقبل، والتي دعت فيه هاري وميجان.

ويليام هاري ميجان ماركل الملكة اليزابيث الثانية كاليفورنيا العائلة المالكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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