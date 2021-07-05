تعليم الدقهلية: مستعدون بشكل كامل لإجراء امتحانات الثانوية العامة

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار 24 ساعة، لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً.

كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات، بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير مناخ آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وأكد عبد الرؤوف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو طبيب كما تم توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجه حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان .

وشدد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة.

ووجه بضرورة توفير الجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، فضلا عن المتابعة اللحظية لسير العمل وحال أي عقبات يتم تذليلها فورا.