الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الدقهلية: مستعدون بشكل كامل لإجراء امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار 24 ساعة، لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً.

كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات، بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير مناخ آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وأكد عبد الرؤوف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو طبيب كما تم توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجه حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان .

وشدد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة.

ووجه بضرورة توفير الجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، فضلا عن المتابعة اللحظية لسير العمل وحال أي عقبات يتم تذليلها فورا.

تعليم الدقهلية امتحانات الثانوية العامة 5 شركات مقاولات تنهي من تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة الدقهلية محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

إحالة 8 أجانب ومصريين إلى المفتى فى قضية «الهيروين الكبرى»

الحكومة تنفى تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة: «شائعة»

عبر «الفيديو كونفرانس».. رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق