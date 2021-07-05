الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظمت إدارة اتحاد طلاب بجامعة قناة السويس، زيارة صباح اليوم الاثنين، لطلابها إلى معرض الكتاب بالقاهرة، تحت رعايه الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وضمت الزيارة حوالي 70 فردًا من طلاب الجامعة، ومن المقرر أن ينسق مكتب الاتحادات الطلابية بالجامعة زيارة جديدة للمعرض.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن عدد تذاكر الدخول التى تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 منذ انطلاقه وحتى أمس السبت 3 يونيو قد بلغ 323109 تذكرة، وأضاف أن إجمالى الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D قد بلغت 77938 جولة قام بها زائري المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بهذه التجربة المميزة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها، مؤكدا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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