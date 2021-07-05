تحقيقات النيابة تنفي الشبهة الجنائية في وفاة متهم قتل ابنه بالزاوية الحمراء

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز، بعد ورود تقرير الطب الشرعي المبدئي، في وفاة المتهم داخل حجز القسم لقيامه بقتل ابنه في الزاوية الحمراء، بـ 6 طلقات نارية بسبب خلافات مالية بينهما، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة نتيجة أنه كان يعانى من عدة أمراض مزمنة.

وصرحت نيابة شمال القاهرة الكلية بدفن جثة مسن بعد وفاته داخل حجز قسم شرطة السيدة زينب، حيث كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق بقتل ابنه لخلاف بينهما على "لمبة " السلم، وجاء قرار النيابة بتسليم جثة المسن لذويه بعد ثبوت وفاته طبيعيا داخل الحجز.

- تفاصيل القضية

وكانت نيابة الزاوية الحمراء، أمرت بحبس المسن 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنه بإطلاق 6 رصاصات عليه، بسبب خلافات بينهما، وأثناء حبسه فارق الحياة وتوفى وفاة طبيعية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى قتل ابنه الذى كان يعمل معه فى مصنع يمتلكه للخراطة، وألقت الشرطة القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق إلا أن المنية وافته فى الحجز.

- تفاصيل البلاغ

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى منطقة الزاوية الحمراء، حيث تبين أن والده المسن وراء ارتكاب الحادث، بسبب خلافات عائلية دفعته للتخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان رجال المباحث بالقاهرة عثروا على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.