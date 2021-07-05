أنغام: أمتع لحظات حياتي وأنا أغني

عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير الذي أقيم منذ أيام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتحدثت أنغام عن شغفها المتواصل وعشقها لإحساس الوقوف أمام الجمهور وذلك من خلال نشرها لعدة صور من حفلها الأخير عبر موقع انستجرام ومعلقة عليها قائلةً :"امتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت وقوفي أمام جمهوري أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم والغناء لكم متعة غير عادية" .

وكان حفل أنغام الأخير في دار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وكانت أسعار التذاكر بدار الأوبرا على أكثر من فئة حسب قرب المقعد من المسرح حيث كانت الأسعار من 500 جنيه مصري، وتصل إلى 3000 جنيه مصري.

وطرحت مؤخرًا أنغام أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب وحققت خلالها ملايين المشاهدات.

"أنا بعته كتير" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق مدكور، و وتريات هاني فرحات.

وتقول كلمات أغنية "بعته كتير" للنجمة أنغام، " أنا بعته كتير.. ووجعته كتير.. وأنا فاكر إن لا يمكن من إيدي يطير.. وسقاني خلاص من نفس الكأس.. ولا يمكن هقدر أقول إن معندوش احساس.. وهلوم على مين.. وهغلط مين.. مش هفتح بقى معاه طب أعاتبه بأي.. عين مش أنا اللي بديت هديت.. ما بنيت فكرت إن أنا ضامنة ".

وكانت آخر أعمال النجمة أنغام الغنائية قبل عدة أشهر من خلال أغنية "ودوني عند أمي" والتي طرحتها في عيد الأم، خلال شهر مارس الماضي بمشاركة إبنيها "عبدالرحمن وعمر" معها في الكليب الذي أبهر متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتستعد النجمة أنغام لطرح مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل خلال الفترة القادمة، وتفكر في ألبومها الجديد أن يكون أيضا على نفس الطريقة وتحاول تجهيزه لآخر العام.