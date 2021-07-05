محافظ المنوفية يتفقد «شارع مصر» بالباجور: نموذج حضاري للمشروعات الصغيرة

خلال جولة ميدانية بالباجور محافظ المنوفية يتفقد مشروع شارع مصر والموقع المقترح لإنشاء حديقة نموذجية لأهالي

أجرى صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ التجهيزات النهائية لمشروع "شارع مصر" خلف الساحة الشعبية بالباجور تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لتوفير فرص عمل جادة للشباب والمقام على مساحة 744متر، وبتكلفة إجمالية مليون و350 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 95%، حيث يضم المشروع عددمن الأكشاك النموذجية.

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المبذولة والمنفذة والتأكيد على توافر الخدمات والمرافق الهامة.

وأشار إلى أن المشروع يعد نموذجاً حضارياً للمشروعات الصغيرة التى تساهم في تمكين الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل، فضلاً على إدارة أنشطتهم ومشاريعهم.

ووجه رئيس المدينة بإنشاء “شارع مصر” أخر بنطاق المدينة، مؤكداً أنه سيتم تعميم الفكرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإتاحة المزيد من فرص العمل المناسبة للشباب.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تركيب خط المياه بـ"بشارع مصر" للبدء في تنفيذ أعمال الرصف.

وشدد على الانتهاء من الأعمال قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، كما وجه رئيس المدينة بتركيب بلاط “الأنترلوك”، وأعمدة الإنارة الديكورية في الرصيف المواجه لشارع مصر.

وتفقد المحافظ قسم تحسين البيئة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ووجه رئيس المدينة بدراسة إمكانية نقل مصنع “الأنترلوك” خارج المدينة واستغلال المكان كحديقة نموذجية لخدمة أهالي المركز.

كما تابع المحافظ أعمال تبطين ترعة “رياح بي العرب”، ووجه رئيس المدينة بسرعة تسوية الطريق بالجليدر ورفع أي تراكمات بالشارع.

كما تفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لإنشاء حديقة نموذجية لأهالي الباجور على مساحة 1000 متر، والمطلة على جسر ترعة الباجورية، بداية من كوبري عوض حسن بالباجور.

وكلف المحافظ مديرية الإسكان بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الباجور لإعداد تصور وعمل مقايسة تقديرية لتنفيذ الحديقة لإيجاد متنفس حضاري وجمالي للمواطنين.

يأتى هذا في إطار خطة المحافظة في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والميادين على مستوى المحافظة بهدف إحداث واجهة ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المنوفية في شتى القطاعات الخدمية.