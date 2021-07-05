إدارة شاطئ بورسعيد تحذر المواطنين: «البحر عالي محدش ينزل»

إدارة شاطئ بورسعيد تحذر المواطنين: "البحر عالي ومحدش ينزل"

حذر طارق عثمان مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، أهالي وضيوف المحافظة من النزول إلي مياة البحر، وذلك نتيجة الرياح والأمواج العالية والتيارات الهوائية الشديدة.

ونشر "طارق عثمان" المنقذين علي طول الشاطئ بالأعلام الحمراء، وذلك لتحذير الأهالي ورواد الشاطئ من نزول "البحر" خوفا عليهم من الغرق.



وناشد "مدير الشاطئ" الجميع باتباع تعليمات المنقذين والمشرفين علي الشاطئ، مؤكداً أن الشاطيء يشهد كثافه أقل من المتوسطة، وذلك بسبب الرياح والأمواج العالية والتيارات الهوائية الشديدة.