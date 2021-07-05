حبس عصابة «الهوبري» 4 أيام بعد ضبطها بـ 50 طربة حشيش في سوهاج

قرر المستشار محمود عمر رئيس نيابة المراغة شمال محافظة سوهاج، حبس عصابة “الهوبري” 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 50 طربة من ذات المخدر أثناء محاولتهم ترويجها بدائرة مركز المراغة.



وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها تم تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة المراغة يتزعمه " الهوبرى"، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بإجمالى 50 طربة ، وذلك قبل ترويجها عل العملاء بدائرة المركز.



جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.



وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام تشكيلا عصابيا يتزعمه “الهوبري” يقيم دائرة مركز المراغة تخصص في ترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.



وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط عناصر التشكيل بدائرة مركز المراغة وبحوزتهم 50 طربة من مخدر الحشيش، و3 درجات بخارية و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى

وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والدرجات البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة تم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.