الألوان الزاهية صيحة «الفورمال».. موضة الصيف للمرأة العاملة

تظل صيحة الملابس الفورمال هي الأكثر طلبًا على مدار الأعوام، لكن العديد من السيدات تجد صعوبة في اختيار ما يناسبها من هذا النمط من الأزياء، خاصة فيما يتعلق بالألوان الغامقة التي لا تتلائم كثيرًا مع فصل الصيف.

وهناك عدة أمور على كل سيدة معرفتها قبل الإقدام على شراء زي رسمي للعمل، منها الحرص على اختيار أقمشة تناسب مكان العمل، والمكوث به لفترة طويلة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الحالية، حيث يؤثر اللون والخامة في الشعور بالراحة على مدار اليوم.

تقول الفاشون بلوجر سمية نبيل، لا يعترف عالم الموضة بقواعد وقوانين، بل يعترف بما يبهر الناس فقط، ورغم عدم قابليتها للبعض إلا أنها مع الوقت تصبح «موضة» للكثير. وأضافت أن عالم الموضة قدم مؤخرا في 2021، طرازًا جديدًا للبدلات النسائية بالألوان النارية الزاهية بداية من الأصفر، والأخضر، وحتى الأحمر والروز، ونالت الموديلات استحسان الفتيات اللاتى يبحثن عن الإطلالات الجذابة وغير المعتادة.

وأضافت الفاشون بلوجر: “منح عالم الأزياء العديد من الاختيارات للفتيات الباحثات عن الموضة وتقاليعها، حيث توفر العديد من أشكال البدل ذات الألوان التى منحتهن إطلالات أكثر إشراقا، ويبقى على المرأة معرفة طبيعة جسمها، ويليق عليه جيدًا للاختيار بين ما يظهر أناقتها، ويخفي عيوب جسدها”.

ونصحت سمية النساء بأن تكون حريصة على اختيار لون يتناسب مع مكان ووقت الإطلالة، فإذا كانت المرأة تبحث عن لون بدلة زاهى تظهر به فى فترة الصباح، فالأفضل البحث بين الألوان الهادئة كالأبيض، البيج وحتى الأصفر، أما إذا كانت الإطلالة مسائية يفضل انتقاء لون زاهى، من بين الألوان المسائية كالأخضر، الأحمر، وحتى التركواز.

وأشارت إلى وجود العديد من مدونات الموضة على موقع إنستجرام يعملن على عرض الكثير من الموديلات، وعلى النساء متابعة هذه الحسابات، لتعلم كيفية تنسيق الأزياء وانتقاء ما يلائم كل واحدة عبر مواقع السوشيال ميديا.

213862064_1154571975023673_8519868378249375469_n