الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ريهام العدل تفوز بجائزة البينالي الإيطالية الدولية للفنون المعاصرة

ريهام العدل
ريهام العدل

فازت الفنانة المصرية  التشكيلية المعاصرة ريهام العدل، بالجائزة الرئيسية في البينالي الدولي للفنون المعاصرة ديلا فيرسيليا، وهي  مسابقة فنية مرموقة في فلورنسا بإيطاليا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها العدل في مسابقة خارج مصر.

وقالت الفنانة في تصريحات صحفية: “أشعر بسعادة غامرة بهذا الفوز، الذي لم أتوقعه بصراحة”، وتابعت أن الجائرة جعلتني أشعر أن العمل الشاق الذي بذلته تم تتويجه أخيرا".

وبفوز ريهام العدل سيتم عرض لوحتين من أعمالها بعنوان "Sun Shining Day" و "Promised Land"، في معرض فني في فلورنسا لمدة عام كامل تحت إدارة "Art Expertise"، وهي المنظمة التي تقف وراء المسابقات الفنية.

يذكر ان  بينالي إنترناسيونالي "Dell’Arte Contemporanea"، المعروف أيضًا باسم بينالي فلورنسا هو معرض فني أقيم في فلورنسا بإيطاليا منذ عام 1997 ، تم عقده كل عامين في مساحات العرض في فورتيزا دا باسو, فلورنسا.

- المشاركة في معرض "مؤنث"

كما شاركت  الفنانة فى معرض "مؤنث" الذى تنظمه "أرت دى إيجيبت،  ويكشف المعرض أشكال المؤنث، من خلال التصوير الفوتوغرافى والرسم والنحت، ويمكن أن يأخذ مفهوم المؤنث فى حياتنا اليومية شكل كائن غير حي، مثل شخصية، بناء شكل مجرد، أو حتى فى الطريقة التي نرى بها الأشياء ونشعر بها، والمؤنث فكرة حول حرية الإنسان.

وكانت  الفنانة قد افتتحت معرضها الأول الذي حمل عنوان "FIESTA" في الشيخ زايد وحضر المعرض والدها الفنان رمزي العدل، و الدكتور محمد العدل، وجمال صلاح وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

وحرصت الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسئول العلاقات الأجنبية بمهرجان الجونة على حضور افتتاح المعرض، إلى جانب عمرو منسي الشريك المؤسس للمهرجان الجونة والمستشار التنفيذي، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة والمخرجة هالة خليل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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