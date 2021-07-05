الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادي بالـ«وفد»: الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة

مصطفى شحاتة
مصطفى شحاتة

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد»، حمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، وأيضًا يشير إلى صلابة وقوة الاقتصاد في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف دول العالم، مضيفًا أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، والإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال الجائحة التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبرى.

وأضاف «شحاتة»، أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة والتي جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، لافتًا إلى أن مصر قامت  بالعديد من الجهود الملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت رغم ما سببته جائحة كورونا في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020، خاصة وأن مصر اتبعت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن القرارات السريعة التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا والتي كان على رأسها القطاع السياحي من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح «شحاتة، أن الاقتصاد المصري من أسرع اقتصادات العالم نموا، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها نجاح سياسات الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، فضلا عن إبقاء مؤسسات التصنيف الانتمائي العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري وهذا ما وضحه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

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