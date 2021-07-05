ضمن مشروع تطوير الريف المصري.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع للخدمات الحكومية

أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مشروعات برنامج تطوير الريف المصري بمركز ساحل سليم، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات حيث تفقد إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بقرية الشامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.



كما تفقد محافظ أسيوط إنشاء جناح توسع بمدرسة إعدادية للقضاء على كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

- ت فاصيل الجولة



بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد اعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة الخدمية، و التي يستفيد منها المواطن والمقرر إنشاؤه على مساحة 500 متر مربع ويتكون من أرضي و3 طوابق تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، ويحتوى على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد من مكاتب تموين، وتضامن اجتماعي، وسجل مدني، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ومركز تكنولوجي وغيرها ، من مكاتب الخدمات كنموذج موحد لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة مميزة وبسهولة ويسر من المقرر الانتهاء من الإنشاء خلال 6 أشهر.



ثم تفقد المحافظ ومرافقوه جناح التوسع الجاري إنشاؤه بمدرسة مجمعة الشامية الإعدادية بنين من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، ويتكون من 5 طوابق ويضم 10 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة، ويمثل إضافة متميزة للمدرسة ويساهم بشكل كبير في استيعاب كثافات الفصول وتعدد الفترات الدراسية مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً للارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

- التشديد على المعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية



واطمئن المحافظ على سير العمل بتلك المشروعات مشددًا على أهمية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات.



وأكد اللواء عصام سعد ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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