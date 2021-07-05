الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مشروع تطوير الريف المصري.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع للخدمات الحكومية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مشروعات برنامج تطوير الريف المصري بمركز ساحل سليم، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات حيث تفقد إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بقرية الشامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.


كما تفقد محافظ أسيوط إنشاء جناح توسع بمدرسة إعدادية للقضاء على كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

- تفاصيل الجولة


بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد اعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية أحد أهم  مشروعات مبادرة حياة كريمة الخدمية، و التي يستفيد منها المواطن والمقرر إنشاؤه على مساحة 500 متر مربع ويتكون من أرضي و3 طوابق تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، ويحتوى على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد من مكاتب تموين، وتضامن اجتماعي، وسجل مدني، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ومركز تكنولوجي وغيرها ، من مكاتب الخدمات كنموذج موحد لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة مميزة وبسهولة ويسر من المقرر الانتهاء من الإنشاء خلال 6 أشهر. 


ثم تفقد المحافظ ومرافقوه جناح التوسع الجاري إنشاؤه بمدرسة مجمعة الشامية الإعدادية بنين من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، ويتكون من 5 طوابق ويضم 10 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة، ويمثل إضافة متميزة للمدرسة ويساهم بشكل كبير في استيعاب كثافات الفصول وتعدد الفترات الدراسية مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً للارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

 - التشديد على المعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية


واطمئن المحافظ على سير العمل بتلك المشروعات مشددًا على أهمية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ،  موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات.


وأكد اللواء عصام سعد ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري،  وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

IMG-20210705-WA0043
IMG-20210705-WA0043
IMG-20210705-WA0041
IMG-20210705-WA0041
IMG-20210705-WA0042
IMG-20210705-WA0042
IMG-20210705-WA0039
IMG-20210705-WA0039
IMG-20210705-WA0037
IMG-20210705-WA0037
IMG-20210705-WA0038
IMG-20210705-WA0038
IMG-20210705-WA0035
IMG-20210705-WA0035
اسيوط محافظة المواطنين محافظ أسيوط مدرسة إعدادية المشروعات المشروعات القومية الدولة المصرية مبادرة حياة كريمة اللواء عصام سعد الخدمات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

إحالة 8 أجانب ومصريين إلى المفتى فى قضية «الهيروين الكبرى»

الحكومة تنفى تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة: «شائعة»

عبر «الفيديو كونفرانس».. رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق