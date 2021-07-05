الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

ضحايا حرائق الخميس
ضحايا حرائق الخميس

حصلت “الدستور” على صور المواطنين المصريين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية، والذين كانوا يعملون في قبرص بمزارع تقوم بزراعة الطماطم.

وتقدمت اليوم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية، وذلك بعد إعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وصرحت وزيرة الهجرة بأنه جاري تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، للعمل على البيانات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

وكانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين هناك نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى، وقد أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري لدى قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

فيما قال الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا حادث حريق بعض القرى القبرصية، إنه في تواصل مستمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وكذلك أهالي ضحايا الحادث، لتلبية وتوفير ما تقدمت به السلطات القبرصية من طلب إجراءات ومعلومات ويتم ذلك من خلال التواصل الدائم مع أهالي المتوفين لإنهاء الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات القبرصية والخاصة بالتعرف على هوية المتوفين.

هذا ويتم التنسيق مع وزارة الهجرة والنائب إيهاب رمزي للعمل على توفير كافة المعلومات المطلوبة من أهالي المصريين المتوفين تمهيداً لإنهاء السفارة المصرية كافة الإجراءات لنقل جثامينهم إلى أرض الوطن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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