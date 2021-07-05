روسيا تخطط لإنتاج 30 مليون جرعة من اللقاحات «كورونا» شهريًا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لإنتاج نحو 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) شهريا خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى سبتمبر القادم.

وقال إنه سيتم زيادة الإنتاج لاحقا وقد يصل في النهاية إلى 45 مليون جرعة شهريا بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف مانتوروف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "نخطط لإيصال معدل الإنتاج إلى 30 مليون جرعة في يوليو وسيكون هذا الرقم هو نفسه تقريبا في أغسطس وسبتمبر".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح الذي يتألف من مكونين ستعتمد بشكل خاص على الطلب النهائي من وزارة الصحة بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يتألف من مكون واحد.

وأوضح الوزير الروسي قائلا: "في أكتوبر أو نوفمبر على أقصى تقدير سنحاول اطلاق قدرات إنتاجية إضافية في منشأتي (بيوكاد) و(جينيريوم)، وتم طلب المعدات بالفعل وسيجري تركيبها بحلول نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر القادم"، مؤكدا أن حجم إنتاج اللقاحات سيعتمد بشكل خاص على عملية التطعيم، وما إذا كانت بعض الكميات ستتاح للتصدير.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

