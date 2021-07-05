الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد صبحي يعود للدراما بـ«شرطة الأخلاق» في رمضان 2022

محمد صبحي
محمد صبحي

استقر الفنان الكبير محمد صبحي، على العودة إلى الدراما التليفزيونية من جديد بعد فترة غياب طويلة. 

وعلمت "الدستور" أن "صبحي" قرر المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال عمل جديد يحمل اسم “شرطة الأخلاق”.

ومن المنتظر أن يبدأ الفنان محمد صبحي تحضيرات المسلسل خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء عرض مسرحيه الجديدة “نجوم الظهر” في موسم عيد الأضحى. 

وأوشك "صبحي" على الانتهاء تماما من بروفات مسرحيته الجديد “نجوم الضهر”، تمهيدا لعرضها خلال الفترة القادمة في عودة جديدة منه للوقوف على خشبة المسرح كفنانا ومخرجا بمشاركة عدد كبير من النجوم والشباب من خلال مسرحية نجوم الضهر.

- تفاصيل المسرحية

ويخطط الفنان محمد صبحي لعرض مسرحيته الجديدة على خشبة مسرح مدينة سنبل الثقافية بالطريق الصحراوي خلال الفترة المقبلة، حيث يريد التواجد خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات.

ويأتي تواجد الفنان الكبير محمد صبحي على خشبة المسرح في ظل عودة الكبار للمسرح وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي  يعود بمسرحيته الجديدة “ياما في الجراب يا حاوي” بمشاركة عدد كبير من النجوم والشباب منهم محمد الشرنوبي وكارمن سليمان ومحمد التاجي.

و مسرحية “نجوم الضهر” من إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط .

- آخر ظهور إعلامي لمحمد صبحي 

وكان آخر ظهور إعلامي مميز للفنان محمد صبحي من خلال احتفالية ضخمة اختار لها عنوان " 50 سنة فن " رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وقام خلالها بتكريم عدد كبير من النجوم والمشاركين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة .

محمد صبحى عودة محمد صبحي للدراما مسلسل محمد صبحي الجديد مسلسل شرطة الاخلاق مسرحية نجوم الضهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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