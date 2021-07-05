الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيود كورونا وراء تعثر الانتعاش الاقتصادي في سنغافورة

سنغافورة
سنغافورة

انخفضت مبيعات التجزئة في سنغافورة بشكل حاد في مايو قبل ركود القطاع الخاص الأوسع نطاقا في يونيو، وفقا لتقديرات صادرة اليوم الاثنين.
 

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 6.8 % في مايو عنها في أبريل، في حين أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات لمؤسسة "آي.اتش.اس ماركت"، والذي يستند إلى مسح شمل نحو 400 شركة مقرها في سنغافورة، إن هناك "تباطؤا واضحا في النشاط التجاري" الشهر الماضي.


وتشير البيانات إلى أن انتعاش سنغافورة من الانكماش المرتبط بالوباء قد تعثر بسبب إعادة فرض بعض القيود في مايو.


ومدفوعا بالصادرات، توسع الناتج المحلي الإجمالي للدولة المدينة الغنية خلال الربع الأول هذا العام بعد انكماش سنوي قياسي بلغ 5.4% العام الماضي، حيث قال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن النمو في عام 2021 قد يتجاوز 6%.
 

وفي مايو، بعد ارتفاع طفيف في أعداد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حظرت الحكومة تناول الطعام في المطاعم وقلصت عدد الحضور في الفعاليات إلى 100 شخص.
 

ورغم رفع القيود بعد ذلك، إلا أنها"أثرت على النشاط التجاري ونمو الطلب"، وفقا لمؤسسة أي.اتش.اس ماركت التي قالت إن مؤشرها لسنغافورة "انخفض بشكل حاد إلى 50.1 في يونيو مقابل 54.4 في مايو...".


وأعلنت الحكومة السنغافورية اليوم الاثنين انها سوف تخصص 1.2 مليار دولار سنغافوري (900 مليون دولار أمريكى) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

كوفيد كورونا اللقاح سنغافورة مبيعات التجزئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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