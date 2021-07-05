عرض مسرحية «ليلتكم سعيدة» على خشبة المسرح القومي ..الأحد

يواصل المسرح القومي بالعتبة، تقديم عروضة المسرحية الشبابية من خلال خشبة مسرحه العريق، ويعرض المسرح إبتدءًا من الأحد المقبل مسرحية ليلتكم سعيدة، للفنانة مريم السكري ومحمد علي رزق.

وتجسد مريم السكري شخصية "شكرية الهلالي" بطريقة مختلفة وجريئة، لتحقق ردود أفعال كبيرة بعد عرض المسرحية، "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهري، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

أهم أعمال مريم السكري: ست كوم "من غير مقص"، مسرحية "قهوة سادة" مع المخرج خالد جلال، "عسل أسود" مع أحمد حلمي، "عاوزه أتجوز" مع هند صبري، مسرحية SMS، ست كوم "لسه بدري"، ومسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم وأخر أعمالها شخصية “أكملهم” بمسلسل نجيب زاهى زركش فى رمضان الماضي .

الجدير ذكره أنه قد كشف الفنان محمد علي رزق، عن بوستر مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة" التي يشارك في بطولتها، والمقرر عرضها يوم ١١ يوليو الجاري.

ونشر رزق، بوستر المسرحية عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق: "مسرحية (ليلتكم سعيدة)، يومياً على المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من الأحد ١١ يوليو ".

واحتفل رزق، مؤخرا بعقد قرانه بحضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت والمخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين، وقد حقق خلاله نجاحا كبيرًا خلال عرضه على فضائية الحياة خلال أيام الشهر الكريم وقد أحدث حالة مشاهدة كبيرة للغاية خلال عرضه الأول والثاني ما بعد رمضان .