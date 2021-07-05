رئيس وزراء تايلاند يدخل فى عزل ذاتى بعد مخالطته مصابًا بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا، دخل في عزل ذاتي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل راديو قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أنوتشا بوراباتشيسري، قوله: "أود أن أؤكد أن رئيس الوزراء سيواصل العمل كالمعتاد ويراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها جاءت سلبية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، غادر رئيس الوزراء مقر الحكومة ظهر اليوم للعمل من المنزل، بعد اجتماعه مع دبلوماسي من ميانمار.

إصابات كورونا في تايلاند

فيما أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند تسجيل 6166 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 289 ألفا و233 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2276 وفاة.

ومن بين الحالات الجديدة 6082 حالة من العامة و84 حالة من السجون، وأبلغ المركز عن تجاوز حالات التعافي منذ بداية الجائحة حاجز الـ214 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.