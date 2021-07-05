الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفي رأس الحكمة المركزي.

وقال محمد الطليمي مشرف غرفه الطوارئ بصحة مطروح،  إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح بين منطقتي الجفيرة وزاوية العوام وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأوضح الطليمي أن مستشفى رأس الحكمة المركزي استقبلت، كل من: إيمان محمد صابر  (39 سنة) مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وشريف عبدالله سيد علي (42 سنة)  مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكريم شريف عبدالله  (13 سنة) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين والحالة العامة لهم مستقرة.  
 

وكان تفقد  الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات مستشفى الضبعة المركزي فى زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.


وتفقد مدير إدارة المستشفيات أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات والكلى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية بجميع أقسام المستشفى، والوقوف على مدى رضاء متلقي الخدمات الصحية عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى متابعة مخزون الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين الطبي.


 

 

انقلاب سيارة صحة مطروح مستشفى رأس الحكمة طريق الإسكندرية مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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