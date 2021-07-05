حبس الشيخ حسن المتهم باغتصاب جارته من الصم والبكم بالدقهلية

أمرت نيابة الدقهلية بحبس شيخ متهم باغتصاب ربة منزل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالمنزلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استعمت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية إلى أقوال المجني عليها من الصم والبكم بمساعدة مترجك لغة الإشارة، بعد اتهامها لجارها بالدخول عليها فجرا واغتصابها داخل منزلها.

وبمساعدة مترجم الإشارة، قالت المجني عليها إن “جارها تسلل وقت صلاة الفجر إلى منزلها أثناء نومها، وفوجئت أنه نائم فوقها وخلع ملابسها، وعندما حاولت إبعاده عنها لم تستطع لأنه كان يضربها حتى تنصاع لرغبته”.

وأضافت المجني عليها: “حاول استمالتي بإخراج مبلغ من المال من جيبه، فجذبته من لحيته، فقام بعض يدي اليمنى، وضغط على رقبتي حتى لا أتمكن من الصراخ، وتمكن من اغتصابي، وأثناء هروبه لم أمكنه من أخذ ملابسه ففر عاريا”.

وقررت النيابه عرض المجني عليها على مستشفى المنزلة لعمل تقرير طبي عن حالتها وبيان ما تعرضت له.

وفي المقابل، أنكر الشيخ حسن ما قالته المتهمه معللا وجوده في منزلها أنه “فوجئ بها تنادي عليه لتسد ما عليها له من دين ببلغ 2000 جنيه وراودته عن نفسه”.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائيه يفيد بتمكن الأهالي بإحدى قرى المنزلة من القبض على شخص يدعى الشيخ “حسن . م . م” 39 سنة، أثناء الهرب من منزل “ث . م . م” 45 سنة، ربة منزل، وتسليمه للشرطة.