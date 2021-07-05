عامل يقتل عطارا داخل محله بسبب الثأر في الزيتون.. تجديد حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم وشريكه بقتل تاجر داخل محله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم بقتل تاجر داخل محله فى منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، و قال إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

- تفاصيل الواقعة

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاح ناري لقتل المجنى عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون بسبب الثأر وشخص آخر.

كان أحمد سامح، مدير نيابة الزيتون، بإشراف المستشار طارق كروم المحامى العام، أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.

و تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء ، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق ناري فى يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.