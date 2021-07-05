الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«سنتكس»: تحسن ثقة المستثمرين بفضل قطاع الخدمات لتعويض الخسائر

منطقة اليورو
منطقة اليورو

أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو زادت للشهر الخامس على التوالي في يوليو، لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2018 بفضل إعادة فتح مطاعم ومتاجر تجزئة فضلا عن السياحة مع تراجع إصابات كوفيد-19.
 

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 29.8 من 28.1 في يونيو، وأشار استطلاع لرويترز لقراءة عند 30.0.
 

وزاد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 29.8 من 21.3 في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 29.8 من 35.3.
 

وقال مانفرد هوبنر مدير عام سنتكس "الاستثمارات الضخمة من الدول الأعضاء مدعومة بسياسة نقدية توسعية مستمرة من البنك المركزي الأوروبي، أدت لاستقرار اقتصاد منطقة اليورو خلال إجراءات عزل".


وتابع "دعمت الصناعة ذلك بصفة أساسية خلال 12 شهرا منصرما"، مضيفا "مع رفع القيود تشهد الخدمات والتجارة اتجاها صعوديا"، أجرت سنتكس المسح على 1114 مستثمرا من الأول إلى الثالث من يوليو.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو الماضي، بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 9.6% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 7.6% خلال أبريل الماضي. 

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5%.


ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو، ارتفاعا بنسبة 4.9% سنويا خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 3.6% خلال أبريل الماضي.


وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 25.1% سنويا، وأسعار السلع الوسيطة  بنسبة 9.2%  وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8%، وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2% وغير المعمرة بنسبة 1.9%.


وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقابل 0.9% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو الماضي بنسبة 1.2% شهريا.

منطقة اليورو كورنا كوفيد اللقاح الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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