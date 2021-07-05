تستأنف رحلتها الأربعاء.. قناة السويس تنهي إجراءات مغادرة السفينة الجانحة

أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفر جيفين"، المتواجدة بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ تعويمها، استعدادا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

وذكر مصدر أنه من المقرر أن تغادر السفينة قناة السويس، الأربعاء المقبل عقب الانتهاء من توقيع العقد النهائي، ويرافقها قاطرتان وعلى متنها أفضل مرشدين بالهيئة في رحلتها التي تصل لـ10 ساعات لحين عبورها المجرى الملاحي وتستأنف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية التسوية النهائي، صباح الأربعاء المقبل، بالمارينا الجديدة، بحضور السفير الياباني والقنصل الهندي مراسم التوقيع.

وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.

وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي.

وكانت "الدستور" انفردت بخبر وصول الهيئة إلى اتفاق مع الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» بشأن تعويض القناة عن الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة في مارس الماضي.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الجانحة المجرى الملاحي يوم الأربعاء، ويرافقها قاطرتان وعلى متنها أفضل مرشدين بالهيئة في رحلتها التي تصل لـ10 ساعات لحين عبورها المجرى الملاحي وتستأنف رحلتها البحرية.