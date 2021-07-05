الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة بركة السبع تأمر بحبس 6متهمين قاموا بقتل سيده للاستيلاء على ممتلكاتها

نيابة بركة السبع تأمر بحبس 6 متهمين قتلوا سيدة للاستيلاء على ممتلكاتها

حبس
حبس

أمرت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بتجديد حبس 6 أشخاص، قتلو ربة منزل بعد تقييدها من يديها وأرجلها مستخدمين "إيشارب"، وسرقوا مبالغ مالية ومحتويات منزلها بمدينة بركة السبع 15 يوما على ذمة التحقيقات.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على سيدة في العقد الخامس من عمرها تدعى "م.ش" جثة هامدة داخل منزلها ومقيدة، وتحركت قوة من قسم الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة التي تباشر التحقيق في الواقعة.


وأكدت مصادر أمنية، أن من بين المتهمين الستة طليق المحني عليها وابنته، التي تعد العقل المدبر للواقعة والتي اتفقت مع عدد من معتادي الإجرام على دخول منزل طليقة والدها، والحصول على بصمتها وتوقيعها على بيع عقارات وأراضي زراعية، مستغلين عدم تواجد أحد معها في المنزل بمدينة بركة السبع.


وأضافت المصادر، أن المتهمين أثناء تواجدهم في شقة المجني عليها قاموا بالحصول على بصمة المجني عليها، وأثناء قيامهم بفعلتهم، لقيت ربة المنزل والتي هي في العقد الخامس من عمرها، مصرعها، وقبل فرارهم من المنزل قاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وفيز بنكية مملوكة للمجني عليها، ثم فروا هاربين من مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر، أن أحد المتهمين رد على هاتف المجني عليها بعد فقدانها الوعي، أثناء اتصال شقيقها وأخبره أن أخته مريضه، وفور وصول شقيقها وجدها مقيدة وفاقدة الوعي، ومع إخطار قسم شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ووصول ضباط المباحث والإسعاف تبين أنها متوفية، وبإحراء التحريات اللازمة تم كشف ملابسات الواقعة.

وكان قد عثر شقيق السيدة على جثتها مقيدة بايشارب على جسدها آثار تعذيب في منزلها التي تسكن به بمفردها ببركة السبع في المنوفية. 

المنوفية ربة منزل المباحث قسم شرطة محافظ هاربين محتويات

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وائل لطفي

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