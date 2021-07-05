ترتفع عمليات البحث عن أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021 مؤخراً بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وعلى موقع “ جوجل ” من قبل أولياء الأمور والطلاب .

ويعتبر تنسيق مدارس البترول ضئيل حيث أنه سيكون أقل من تنسيق المدارس الحكومية وهناك تباين الفرق في تنسيق مدارس البترول في جمهورية مصر العربية عنها في المحافظات المختلفة ومحافظة الإسكندرية بين المدارس مع القليل من التنسيق من جه المقارنة بالمحافظات الأخرى حيث أنه سيكون الحد الأدنى لدرجات القبول في مدرسة البترول هو.

ويمكنك الأن عزيزي المواطن المتابعة مع “ الدستور ” كافة التفاصيل والمعلومات في تقرير مفصل ويشمل أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021.

تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021

ومن المعروف أن أول مدارس البترول التي تم إنشاؤها في حدائق الأهرام السابقة، ومقرها بالجيزة بينما يوجد في محافظة الإسكندرية فرعين مختلفين، ويوجد مدرسة البترول أيضاً بمطروح والتي تقع بجوار مرسى ويوجد مدرسة بترول بمحافظة الإسماعيلية تقع بمدينة الشيخ زايد.

1 - محافظة الجيزة تنسيق مدرسة البترول 170 درجة.

2 - تنسيق مدرسة البترول بمحافظة مطروح 235 درجة.

3 - تنسيق مدرسة البترول بمحافظة الإسماعيلية 265 درجة.

الشروط المطلوبة للتقديم في مدارس البترول بعد الإعدادية 2021

ويبحث الكثير في الوقت الحالي عن الشروط المطلوبة للتقديم في مدارس البترول بعد الإعدادية 2021 لتسهيل عملية التقديم للطالب بكل سهولة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويبحث ولي الأمر عن أسهل الطرق للتقديم وهي كالتالي:

1 - أصل الشهادة الإعدادية للطالب الراغب في التقديم بمدارس البترول بعد الإعدادية 2021.

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2 - وعدد 6 صور من شهادة الطالب الاعدادي.

3 - عدد 6 صور شخصية لطالب المرحلة الإعدادية مقاس 4 × 6.

4 - صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بطالب المرحلة الاعدادية وأيضاً صورة من بطاقة ولي أمر الطالب المسئول عنه.

5 - ملف تقديم الطالب في مدارس البترول بعد الإعدادية 2021.

6 - شهادة حسن السير والسلوك للطالب أثناء تواجده في المدرسة التابع لها.