مصرع طفل صدمته سيارة نقل في سوهاج

لقي طفل بمركز جهينة مصرعه، صدمته سيارة نقل بمقطورة أثناء لهوه أمام منزله، وتم نقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جهينة من المستشفى، بوصول الطفل “م . أ” 3 أعوام، جثة هامدة إدعاء حادث سيارة، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وبسؤال والده “أ . ق” 47 عاما، عامل، أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل بمقطورة قيادة “م . خ” 33 عاما، سائق، مما نتج عنه وفاته، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وافتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المعرض السنوي "عصير الكتب" بقصر ثقافة سوهاج في إطار مبادرة "سوهاج تقرأ"، بحضور العميد محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج الأقسام المختلفة بالمعرض واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته، حيث يضم أكثر من 80 دار نشر مصرية وعربية، تشارك بكتبها المتنوعة في مختلف المجالات، ويشمل المعرض أقسام " الأدب المترجم، والأدب العربي، وكتب للتنمية البشرية، والأدب الروائي، وقسم للأطفال، وقسم للغات الانجليزية والفرنسية "، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجماهير يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء.