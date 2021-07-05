محافظ أسوان يباشر نقل مصابي حادث الطريق الزراعى بـ13 سيارة إسعاف (صور)

توجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، حيث باشر بنفسه إجراءات احتواء الحادث، ونقل المصابين بإجمالي 16 مصاب بإصابات متفرقة بالجسم عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، فيما لقي شخص من المصابين مصرعه فور وصوله للمستشفى.



وجاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بالطريق الزراعي الشرقي “أسوان / القاهرة” بكورنيش النيل الجديد.

ووجه اللواء أشرف عطية، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل.



وكلف محافظ أسوان، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.



ووقع حادث الطريق الزراعي الشرقي أثر إصطدام سيارة نقل رقم (ر.ف.ف 4965)، بالسيارة الميكروباص رقم (ص.و.ل 4965) ، وجاري معرفة أسباب الحادث.

محافظ أسوان يباشر نقل مصابي الحادث

محافظ أسوان يباشر نقل مصابي الحادث