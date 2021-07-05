الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق مبادرة للتدريب والتأهيل لسوق العمل في قري دمياط

ماكينة خياطة
ماكينة خياطة

أطلقت مديرية القوى العاملة بدمياط مبادرة للتدريب والتأهيل لسوق العمل، حيث تتمثل في وحدة متنقلة للتدريب تابعة لوزارة القوى العاملة تنفذ برامج تدريبية بكافة أنحاء المحافظة.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي في قرية أبوراشد بكفر سعد لمدة 4 أشهر على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة، حيث بلغ عدد المتدربين والمتدربات في كل برنامج حوالي 10متدربين.

وتم توزيع ماكينة خياطة على الأول والثانى من متدربات الخياطة، وكذلك توزيع عدة أدوات سباكة وكهرباء على الأول والثاني في مهن السباكة والكهرباء.

كما تم توفير 58 فرصة عمل لأبناء مركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك بالشركات والقطاع العام والاستثماري.


وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد ، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ورؤساء شركات المرافق ومديري المديريات ومنسقي مشروع “حياة كريمة”، وأعضاء اللجنة المعنية بمتابعة المشروع ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

و جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة المتابعات التي تجريها المحافظة للوقوف على آخر المستجدات بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالي 219 تابع.

واستهلت محافظ دمياط جلسة الاجتماع ببحث الموقف الحالي الخاص بقطع الأراضي المقرر توفيرها لإقامة مشروعات خدمية، ومجمعات حكومية، ومراكز شباب، وفقاً لاشتراطات محددة وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات لتخصيص تلك الأراضي في محافظة دمياط. 

حياة كريمه دمياط كفر سعد محافظة دمياط القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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