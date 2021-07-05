ارتفاع العنب وانخفاض الشمام.. أسعار الفاكهة بسوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة تبايناً في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، حيث ارتفعت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 6 : 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، بينما انخفضت أسعار الشمام ليتراوح من 4:2 جنيهات للكيلو .

الدستور تعرض أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 (سعر الجملة )

سعر البرتقال صيفي من 2 : 3 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 7 : 13 جنيها للكيلو.

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيها للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 9 : 15 جنيها للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيها للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيها للكيلو.

مانجو سكري من 10: 16 جنيها للكيلو

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة

سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الشمام من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيها للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.

سعر الكريز 20 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.