الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع العنب وانخفاض الشمام.. أسعار الفاكهة بسوق العبور

فواكه
فواكه

شهدت أسعار الفاكهة تبايناً في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، حيث ارتفعت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 6 : 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، بينما انخفضت أسعار الشمام ليتراوح من 4:2 جنيهات للكيلو .

 

الدستور تعرض أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 (سعر الجملة )

سعر البرتقال صيفي من 2 : 3 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 7 : 13 جنيها للكيلو.

 

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

 

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

 

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيها للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 9 : 15 جنيها للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيها للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيها للكيلو.

مانجو سكري من 10: 16 جنيها للكيلو

 

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

 

أسعار الفاكهة

سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الشمام من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيها للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.

سعر الكريز 20 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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