بدء اجتماع «محلية النواب» لمتابعة تطوير هيئتي نظافة القاهرة والجيزة

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ويناقش ملفين مهمين، الأول بشأن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغالل الورش واإلجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

أما الملف الثاني فهو بشان تقصي آثار تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 ،بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، واللائحة التنفيذية ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة اجتماعا أمس لمتابعة المستجدات بشأن أزمات منطقة حدائق الأهرام في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين.

وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية واتحاد التعاونيات وجمعية صحراء الأهرام إلى مجموعة من التوصيات لمتابعة إنهاء الأزمة.

وعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، التوصيات وفي مقدمتها أنه سيتم عقد اجتماع بعد 4 أشهر لمتابعة ما تم تنفيذه عقب هذا الاجتماع، مع عمل تقرير شهري بين هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة لموافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه من حل المشكلات.

وطالب السجيني، بعمل خارطة طريق محددة المدة لتسليم كل شبكات المرافق رسميا للجهات المختصة، مشددا أيضا على ضرورة صدور بيان يوضح من يقوم باستصدار تصاريح الحفر ومن يتحمل إعادة الشيء لأصله.

وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام، وبالتالي هذه الإيرادات يجب أن تعود لتنمية القطاع المحصلة منه.

كما وجه هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة بموافاة اللجنة بكافة البيانات خلال مدة 15 يوما، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد عرض تقرير شامل لما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماع.

وأكد أنه سيكون هناك 4 تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبا في الوقت نفسه الإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكافة التفاصيل في أكتوبر المقبل.