«التعليم»: تنسيق التقدم للثانوية العامة والفنية «إلكتروني»

خاطب قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة محسن عبد العزيز، جميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، بشأن تطوير وميكنة كافة الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

ونص خطاب القطاع على أنه في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وإيماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير وميكنة كافة الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم، تقرر البدء في ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم للمدارس الثانوية العامة وكذلك لمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته ويتخذ الخطوات التالية:

- التنبيه على مدیري إدارات التعليم العام والتعليم الفني المسؤولين عن لجنة التنسيق بالمديرية بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الإلكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام/ الفني وفقا للإجراءات المتبعة.

-التنبيه على مديرى المدارس الثانوية التابعة للمديريات العام /الفني بتوجيه الطلاب التقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg، بداية من الأربعاء المقبل.

-التنبيه على المدارس الثانوي العام والفني بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع، وفقا للحد الأدنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

على صعيدا أخر، قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوى العام لطلاب الشهادة الإعدادية خلال أيام.

وشدد المصدر على أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجرى إحصاءً تكراريا لمجموع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان تنسيق القبول بمرحلة الثانوى العام، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.