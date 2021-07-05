ابتز الام واستغل خوف ابنتها.. تفاصيل تحرش موظف بطفلة داخل مكتبه بأوسيم

نمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة خلال 24 ساعة من كشف ملابسات فيديو نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يتحرش بطفلة ويقبلها عنوة داخل مكتب، ليتبين فيها بعد ان الشخص في الفيديو من منطقة أوسيم بالجيزة والواقعة تمت داخل مكتبه، وتم ضبط المتهم وكشفت تحرياتها التفاصيل الكاملة للجريمة.

- نتائج التحريات والتحقيقات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل صادمة في واقعة تحرش موظف بطفلة داخل مكتبه بأوسيم ، و ألقت قوات الأمن القبض على والدة الطفلة بعدما تبين صدور 40 حكما قضائيا ضدها لصالح المتهم.

وأضافت التحريات أن والدة الطفلة عجزت عن دفع مبلغ مالي قيمة أجهزة كهربائية قامت بشرائها من المتهم بالتحرش بابنتها، فقدم الأخير الشيكات والإيصالات للجهات القضائية، وأصدرت ضدها 40 حكما قضائيا بموجب الشيكات.

وتم ضبط الأم بعد أن تبين صدور أحكام قضائية ضدها، وعرضها على الجهات المختصةن لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحكام.

- ابتزاز الأم

واعترفت والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم، لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم وعجزت عن سداد القيمة المالية، مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا في اليوم مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديونيات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها اثناء جمعها الايراد والايصالات من عملاء مكتب المتهم.

- 22 حكما صادرا ضد المتهم

وكشفت التحقيقات مفاجآت عدة حول المتهم منها أنه يعمل سكرتيرا بإحدى النيابات، و تقدم بطلب إجازة منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن المتهم صادر ضده 22 حكما "تبديد".

وتجري النيابة العامة بأوسيم، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة وهتك عرضها داخل مكتب في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

- أقوال الطفلة خلال التحقيقتن

وقالت الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إن والدتها، تعمل طرف المتهم بشركة تجارة الهواتف المحمولة، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، واستغل وجودها بمفردها لبضع دقائق، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، مبررة عدم الإبلاغ حرصاً على والدتها، "خفت أقول لأمي".

فيما اعترف المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، مضيفا بأنه استدرج المجني عليها أثناء حضورها مع والدتها للعمل بالشركة، وقام بارتكاب فعلته ومازالت التحقيقات مستمرة.

، وتعود بداية الواقعةإلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو، وتبين من الفحص أن المجني عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، والمتهم "يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز". حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.